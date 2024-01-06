Сёмин назвал явного аутсайдера РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился комментарием о результатах «Сочи» в первой половине сезона.

«Есть большая группа команд, из которой каждая претендент на вылет из РПЛ. Явный аутсайдер — «Сочи», но по составу они конкурентоспособны», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По мнению специалиста, весной южане должны сократить отрыв от соперников, ведь они недавно поменяли тренера.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 набранных очков. Отставание команды от зоны стыковых матчей составляет четыре балла.