«Спартак» продолжает искать форварда

Московский «Спартак» продолжает вести поиски нового футболиста на позицию форварда. Об этом рассказал хорватский агент Милан Мартинович.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что нападающий ИМТ Милош Лукович решил перейти в «Црвену Звезду», а не в «Спартак».

«Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 18-летний Лукович принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором одной результативной передачи.