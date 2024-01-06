Нападающий «Палмейраса» Артур может не перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, стороны до сих пор не договорились по трансферу 25-летнего бразильского футболиста. По данным источника, команды планируют все решить до понедельника, ведь 8 января «Палмейрас» выходит из отпуска. Отмечается, если клубы не уладят все вопросы, то Артур начнет готовиться к сезону в составе бразильского коллектива. Источник уточняет, что по данной причине переход может не состояться.

Ранее сообщалось, что Артур перейдет в «Зенит» этой зимой и будет выступать под седьмым номером, который принадлежал Зелимхану Бакаеву. По информации СМИ, сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро.