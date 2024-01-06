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Кого ещё купит «Зенит» этой зимой

06 Января 2024 • 12:00 Комментировать

«Зенит» активно проводит зимнюю селекцию. В команде уже три новичка, и, кажется, этим питерцы не ограничатся. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кого ещё стоит ждать в стане «сине-бело-голубых».

Уже трое новичков

«Зенит» активен в это трансферное окно. Ещё летом была заключена сделка по переходу юного Педро, которому на днях исполнится 18 лет, после чего он сможет осуществить трансфер. У него хорошая пресса, и, возможно, вингер сможет добавить активности в атаку «Зенита», которая чуть сникла после отъезда Малкома.

Кроме него из Бразилии в стан питерцев переехал защитник Нино, который должен укрепить центр обороны. Из «Краснодара» «Зенит» выкупает Ильзата Ахметова. Кажется, что скорее для обоймы и для ослабления конкурента.

Поиск нового фантазисты

Педро всё же слишком молод пока, чтобы делать на него серьёзную ставку. «Зенит» же нуждается в ком-то, кто заменит Малкома. По данным прессы, основным кандидатом для питерцев является вингер «Палмейраса» Артур. В минувшем сезоне он забил по 5 голов в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес. За него «Зенит» якобы готов предложить 17 миллионов евро. Однако Артур опасается ехать в Россию из-за текущих международных событий. Да и сам футболист, которому в феврале исполнится 26 лет, вероятно, хочет поиграть в еврокубках.

Просмотр на будущее

Также «Зенит» продолжает смотреть игроков на перспективу. Сообщалось, что в Санкт-Петербург может перебраться 18-летний нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович. Учитывая, что у «сине-бело-голубых» есть приоритетное право на покупку игроков сербского клуба, то всё возможно. Хотя вряд ли сейчас «Зениту» нужен форвард: кажется, что атакующая линию укреплена отлично.

Сообщалось также, что скауты питерцев просматривали молодых защитников «Коринтианса» Лео Агостиньо и Кайо Энрике. Однако говорить о перспективе трансфера ещё рано.

Была информация, что «Зенит» хочет усилить российский костяк с прицелом на будущее, что питерцы следят за игроками «Урала» Ишковым и Дмитриевым, а также динамовцем Бессмертным. Однако прямо сейчас они «Зениту» едва ли помогут, так что конкретных переговоров нет.

«Зенит» пытается заставить ЦСКА потратить больше

В слухи о том, что в «Зенит» может перейти защитник Алаа Грам из тунисского «Сфаксьена», верится с трудом. Во-первых, питерцы только что подписали Нино, и особого смысла брать ещё одного игрока на эту позицию нет. Во-вторых, кажется, что питерцы просто пытаются заставить ЦСКА раскошелиться. «Армейцы» хотят усилить оборону 22-летним игроком, а потенциальный интерес «Зенита» лишь увеличит стоимость игрока.

Уйдут ли лидеры?

Во многом на потенциальные приобретения «Зенита» влияют потенциальные потери. По данным прессы, Вендел и Клаудиньо могут вернуться на родину, есть также интерес к Вильмару Барриосу. Если кто-то из них покинет Санкт-Петербург, то «сине-бело-голубым» надо будет искать усиление. Однако пока всё идёт к тому, что игроки останутся в России, и селекционному отделу «Зенита» не придётся искать замену.

Все трансферы «Зенита»

Ещё один бразилец: Кто такой Нино, и сможет ли он усилить «Зенит»

Роман Андреев



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