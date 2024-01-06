Ещё один бразилец: Кто такой Нино, и сможет ли он усилить «Зенит»

Очередным бразильским новичком «Зенита» стал защитник Нино. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет игрока.

Кто такой Нино?

Бразильскому защитнику в апреле исполнится 27 лет. Нино является воспитанником «Крисиумы», но в 22 года он перебрался во «Флуминенсе», где сделал себе имя. С клубом из Рио-де-Жанейро в прошлом году защитник завоевал Кубок Либертадорес.

Как известно, с недавних пор сборную Бразилии возглавляет Фернандо Диниз, который также тренирует и «Флуминенсе». Наставник регулярно вызывал Нино в сборную, и в ноябре прошлого года футболист дебютировал за «селесао», отыграв второй тайм против аргентинцев. Та встреча остаётся для Нино пока единственной в майке национальной команды. Правда, у него есть опыт в олимпийской сборной Бразилии, в составе которой защитник выиграл золотые медали в Токио.

Зачем он «Зениту»?

Центр обороны в первой части сезона был проблемной зоной «Зенита». Несколько матчей питерцы провели даже по тактике с тремя игроками на этой позиции. Роберт Ренан в принципе провалился и уже отправился на родину. Страхиня Эракович действовал неплохо, но не блестяще, Родригао добавил надёжности, когда вернулся. Однако у бразильца есть определённый потолок по уровню. Нуралы Алип, несмотря на слухи казахстанской прессы об интересе к нему со стороны «МЮ» и «Реала», всё же выглядит довольно посредственно.

Нино не просто приобретается с прицелом на основу, но и должен стать лидером обороны. Возраст и статус это позволяют. Не зря он был капитаном во «Флуминенсе», что только доказывает его лидерские способности.

К тому же Нино должен помочь в начале атак. Защитник хладнокровно действует с мячом, это было видно, в частности, в финале клубного чемпионата мира, который прошёл недавно, когда футболист спокойно через пас выходил из-под прессинга против «Манчестер Сити». При этом Нино действует надёжнее, чем Ренан, который слишком любил рисковать.

Нино мог раньше оказаться в «Локомотиве» или «Спартаке», а «Зенит» хотел другого

По данным СМИ, бразилец мог раньше оказаться в России. В частности, летом он был в списках потенциальных приобретений «Локомотива» и «Спартака». Причём первые даже вели переговоры о переходе.

«Железнодорожники» не были уверены на сто процентов, что Нино их усилит. При этом клуб не решился тратить на Нино 4 миллиона, которые тогда просил «Флуминенсе». А ещё сообщается, что летом у «Локомотива» бразилец просил зарплату в размере 1,6 миллиона евро, в то время как «Зенит» сейчас предложил около 3. «Красно-белые» же отказались, усомнившись в скоростных данных Нино, что может стать препятствием при игре с высокой линией обороны. При этом в официальные контакты «Спартак» и «Флуминенсе» не вступали.

Нино также сватали в Англию. По данным прессы, им интересовался «Ноттингем Форест», но до сделки дело не дошло. Сообщение о том, что Нино был в списках «Ливерпуля», всё же кажется лишь слухом. Также бразильца звали в Турцию и Мексику, но этого не случилось.

Что касается «Зенита», то Нино, кажется, стал запасным вариантом. Изначально сообщалось, что питерцы хотели подписать Бералдо, чей талант ценится намного выше в самой Бразилии. Однако защитник получил предложение от «ПСЖ», с которым конкурировать было невозможно. Бералдо уже не просто в Париже, но успел дебютировать за новую команду и выиграть Суперкубок Франции.

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Роман Андреев