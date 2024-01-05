​Тарханов прокомментировал приобретение «Краснодара»

Ведущий борьбу за чемпионский титул в российском чемпионате пытается использовать зимнее трансферное окно для усиления команды, дабы не сдать позиции после весеннего возобновления чемпионата.

В связи с этим «быки» приобрели в Колумбии полузащитника Кевина Кастаньо. Свое мнение о нем высказал отечественный специалист Александр Тарханов, он многого ждет от игрока, выступающего за колумбийскую сборную.

- Я его в игре не видел, но статус футболиста сборной Колумбии говорит о многом. Колумбийцы с Кевином в составе недавно обыграли бразильцев в квалификации чемпионата мира-2026. Поэтому он явно неплохой игрок, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.