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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов прокомментировал приобретение «Краснодара»

05 Января 2024 • 22:42 Комментировать

Ведущий борьбу за чемпионский титул в российском чемпионате пытается использовать зимнее трансферное окно для усиления команды, дабы не сдать позиции после весеннего возобновления чемпионата.

В связи с этим «быки» приобрели в Колумбии полузащитника Кевина Кастаньо. Свое мнение о нем высказал отечественный специалист Александр Тарханов, он многого ждет от игрока, выступающего за колумбийскую сборную.

- Я его в игре не видел, но статус футболиста сборной Колумбии говорит о многом. Колумбийцы с Кевином в составе недавно обыграли бразильцев в квалификации чемпионата мира-2026. Поэтому он явно неплохой игрок, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

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Краснодар Александр Тарханов Кевин Кастаньо ещё теги
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