В последние дни появились слухи о том, что московский «Спартак» положил глаз на 18-летнего сербского полузащитника Милоша Луковича - ныне он выступает в составе сербского клуба ИМТ. Но, хотя сербские игроки чаще всего охотно приезжают поиграть в Россию, Лукович сделал другой выбор.

Как уточняют внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», футболист близок к тому, чтобы перейти в стан «Црвены Звезды» - гегемона сербского футбола. исторически притягивающего лучших игроков страны.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны, московскому «Спартаку» предстоит сыграть с питерским «Зенитом».