Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игнатьев не верит в то, что «Краснодар» отпустит Ахметова

05 Января 2024 • 22:05 Комментировать

Известный отечественный специалист Борис Игнатьев не верит в то, что ведущий борьбу за чемпионский титул в российской Премьер-лиге «Краснодар» пойдет на то, чтобы отпустить Ильзата Ахметова в «Зенит». Игнатьев считает это очевидной потерей для состава - фактически, самострелом в собственную ногу:

- Вряд ли «Краснодар» Галицкого идет на такой рисковый путь, отдавая человека, который им очень-очень нужен. Здесь что-то, на мой взгляд, не складывается. Нам нужно подождать, когда появится информация о том, что Ахметова все-таки не продают, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится первого марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ильзат Ахметов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
22:42 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов прокомментировал приобретение «Краснодара»
22:29 · Россия. Премьер-лига
​Лукович выбрал «Црвену Звезду» вместо «Спартака» эксклюзив
22:05 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев не верит в то, что «Краснодар» отпустит Ахметова
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов пояснил, для чего Ахметова взяли в «Зенит»
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Орлов ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Орлов знает, почему Ренан пока не заиграл в «Зените»
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Орлов оценил трансфер Нино в «Зенит»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Божович пожелал российскому футболу снятия санкций
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга» объяснил свои нашумевшие слова о проблемах новичка с законом 1
19:06 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко назвал «Зенит» «могильником российских игроков»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи сезона РПЛ
18:38 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о первой части сезона
18:15 · Россия. Премьер-лига
Карасёв рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА 3
18:04 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов уже в Санкт-Петербурге
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы
Все новости
Рекомендуем