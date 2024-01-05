​Игнатьев не верит в то, что «Краснодар» отпустит Ахметова

Известный отечественный специалист Борис Игнатьев не верит в то, что ведущий борьбу за чемпионский титул в российской Премьер-лиге «Краснодар» пойдет на то, чтобы отпустить Ильзата Ахметова в «Зенит». Игнатьев считает это очевидной потерей для состава - фактически, самострелом в собственную ногу:

- Вряд ли «Краснодар» Галицкого идет на такой рисковый путь, отдавая человека, который им очень-очень нужен. Здесь что-то, на мой взгляд, не складывается. Нам нужно подождать, когда появится информация о том, что Ахметова все-таки не продают, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится первого марта.