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​Тарханов пояснил, для чего Ахметова взяли в «Зенит»

05 Января 2024 • 21:29 Комментировать

Питерский «Зенит» усилил свой состав и ослабил конкурента, переманив в свой состав из «Краснодара» Ильзата Ахметова. Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал этот кадровый ход, он считает его предтечей к расставанию с другим российским игроком - каким именно, пока не сообщается. Дело в лимите на легионеров, считает Тарханов:

- Возможно, его взяли потому, что у питерцев уйдёт кто-то из российских футболистов. В частности, говорят о Чистякове. И Ильзат нужен питерцам для того, чтобы в команде оставалось достаточное количество квалифицированных исполнителей с российскими паспортами, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится первого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Тарханов Ильзат Ахметов ещё теги
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