​Орлов ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», ответил на вопрос о полузащитнике Маркусе Венделе. У Орлова спросили, уверен ли он в том, что Вендел вовремя вернётся в расположение «сине-бело-голубых» после зимнего отпуска.

По словам Орлова, недавно он поговорил с главой правления «Зенита» Александром Медведевым, и тот сказал ему, что предложений по Венделу у клуба нет.

«Он [Медведев] мне сказал, что никаких предложений по Венделу нет. Но мы же помним и фразу Сергея Семака на пресс-конференции. Мол, никто не может гарантировать, что бразилец приедет на сборы в срок. Поживем – увидим. Однако «Зенит» не намерен с ним расставаться», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два очка (36 очков против 38).