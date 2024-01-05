​Орлов знает, почему Ренан пока не заиграл в «Зените»

Защитник Роберт Ренан в этом сезоне получал мало игрового времени в «Зените». 20-летний футболист ушёл в аренду в «Интернасьонал», а питерцы подписали 26-летнего Нино. Комментарий по поводу Ренана дал известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «сине-бело-голубых».

«Парень, безусловно, способный, с задатками. Именно поэтому питерский клуб его не продал, а будет следить за ним в Бразилии. Но «Зениту» нужен защитник, который сразу стал бы лидером обороны. Вот этих качеств Ренану не хватило», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место. Первым же идёт «Краснодар», который смог раздобыть на два зачётных балла больше.

​Орлов оценил трансфер Нино в «Зенит»