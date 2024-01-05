Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов знает, почему Ренан пока не заиграл в «Зените»

05 Января 2024 • 20:25 Комментировать

Защитник Роберт Ренан в этом сезоне получал мало игрового времени в «Зените». 20-летний футболист ушёл в аренду в «Интернасьонал», а питерцы подписали 26-летнего Нино. Комментарий по поводу Ренана дал известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «сине-бело-голубых».

«Парень, безусловно, способный, с задатками. Именно поэтому питерский клуб его не продал, а будет следить за ним в Бразилии. Но «Зениту» нужен защитник, который сразу стал бы лидером обороны. Вот этих качеств Ренану не хватило», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место. Первым же идёт «Краснодар», который смог раздобыть на два зачётных балла больше.

Орлов оценил трансфер Нино в «Зенит»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Роберт Ренан ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Орлов ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Орлов знает, почему Ренан пока не заиграл в «Зените»
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Орлов оценил трансфер Нино в «Зенит»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Божович пожелал российскому футболу снятия санкций
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга» объяснил свои нашумевшие слова о проблемах новичка с законом 1
19:06 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко назвал «Зенит» «могильником российских игроков»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи сезона РПЛ
18:38 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о первой части сезона
18:15 · Россия. Премьер-лига
Карасёв рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА 3
18:04 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов уже в Санкт-Петербурге
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы
16:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет закрыть трансфер Ахметова до начала сбора
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» может заработать на трансфере Юри Алберто в Саудовскую Аравию 1
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев выбрал лучшего легионера РПЛ в 2023 году - он не из «Зенита»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев назвал разочарование года в РПЛ
Все новости
Рекомендуем