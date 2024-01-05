​Орлов оценил трансфер Нино в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере Нино в «Зенит». Питерский клуб, как известно, купил 26-летнего бразильского защитника у «Флуминенсе».

По словам Орлова, Нино находится на более высоком уровне по сравнению с Роберто Ренаном, которому пока не удалось заиграть в «Зените» (он ушёл в аренду).

«Нино – это уже всё-таки другой уровень. Более опытный футболист, ментально готовый к решению серьёзных задач. Выходил в составе «Флуминенсе» с капитанской повязкой, играл в олимпийской сборной Бразилии вместе с Малкомом и Клаудиньо», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.