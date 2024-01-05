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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жоаким ещё может оказаться в России – за ним следят два клуба эксклюзив

05 Января 2024 • 19:47 Комментировать

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», защитник «Сантоса» Жоаким, который ранее мог оказаться в «Зените», входит в сферу интересов «Краснодара» и «Локомотива».

По нашим данным, оба клуба следят за футболистом, но пока не делали предложений из-за высокой стоимости футболиста, на которого также претендуют команды из Европы и Бразилии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Жоакима в 2 миллиона евро. Центральный защитник всю свою карьеру проводит в родной Бразилии.

Отметим, что на текущий момент «Краснодар» занимает в Премьер-лиге первое место, а «Локомотив» - четвёртое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Сантос трансферы футбола - зима 2024 Жоаким ещё теги
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