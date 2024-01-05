По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», защитник «Сантоса» Жоаким, который ранее мог оказаться в «Зените», входит в сферу интересов «Краснодара» и «Локомотива».

По нашим данным, оба клуба следят за футболистом, но пока не делали предложений из-за высокой стоимости футболиста, на которого также претендуют команды из Европы и Бразилии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Жоакима в 2 миллиона евро. Центральный защитник всю свою карьеру проводит в родной Бразилии.

Отметим, что на текущий момент «Краснодар» занимает в Премьер-лиге первое место, а «Локомотив» - четвёртое.