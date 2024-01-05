​Божович пожелал российскому футболу снятия санкций

Известный тренер Миодраг Божович, который в России поработал с рядом команд, высказался на тему своих пожеланий российскому футболу.

«Российскому футболу в 2024 году желаю вернуться в Европу. Чтобы сборная России снова играла в квалификациях чемпионатов мира и Европы, и клубные команды вновь играли в лигах Европы и чемпионов», - цитирует Божовича Sport24.

Напомним, что УЕФА ввёл санкции в отношении российского футбола в конце февраля 2022 года. С тех пор команды Премьер-лиги не выступают в еврокубках, а российские сборные могут проводить только официальные матчи.

Добавим, что чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.