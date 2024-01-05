​Директор «Оренбурга» объяснил свои нашумевшие слова о проблемах новичка с законом

В пятницу в российском футбольном обществе активно обсуждалось высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Функционер преуменьшил проблемы с законом, которые имеет новичок команды Хорди Томпсон. Кто-то мог воспринять слова Андреева как то, что бить девушку, - это нормально.

Теперь Андреев объяснил свои слова. Директор «Оренбурга» отметил, что его посыл был неверно истолкован.

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать, и, условно, втаптывать игрока, нет смысла. А не то, что он бьёт, и это нормально», - цитирует Андреева сайт «Матч ТВ».

Андреев добавил, что неправильно ставить крест на человеке после одной негативной истории.