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​Директор «Оренбурга» объяснил свои нашумевшие слова о проблемах новичка с законом

05 Января 2024 • 19:11 Комментировать (1)

В пятницу в российском футбольном обществе активно обсуждалось высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Функционер преуменьшил проблемы с законом, которые имеет новичок команды Хорди Томпсон. Кто-то мог воспринять слова Андреева как то, что бить девушку, - это нормально. 

Теперь Андреев объяснил свои слова. Директор «Оренбурга» отметил, что его посыл был неверно истолкован.

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать, и, условно, втаптывать игрока, нет смысла. А не то, что он бьёт, и это нормально», - цитирует Андреева сайт «Матч ТВ».

Андреев добавил, что неправильно ставить крест на человеке после одной негативной истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Хорди Томпсон ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Января 2024 в 19:15
ай дык на тибе ужо надыть ставиць.. кхе-кхе..
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