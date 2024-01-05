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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Червиченко назвал «Зенит» «могильником российских игроков»

05 Января 2024 • 19:06 Комментировать

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вероятном трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По мнению Червиченко, в «Зените» у Ахметова есть шанс провалиться, как было с другими российскими футболистами.

«На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

В качестве примера Червиченко привёл Зелимхана Бакаева, Андрея Мостового и Данила Кругового.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Зенит Андрей Червиченко Ильзат Ахметов ещё теги
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