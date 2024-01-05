​Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи сезона РПЛ

Российский судья Сергей Карасёв назвал наиболее запоминающиеся игры первой части сезона Российской премьер-лиги.

Давая комментарий, Карасёв выделил две игры – «Краснодар» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар». Арбитр объясняет свой выбор высокой посещаемостью. По словам Карасёва, заполняемость стадионов на этих матчах соответствовала еврокубковым матчам.

«То, что мы видели всегда на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, когда по 50 тысяч зрителей приходят на игру. При таком скоплении и играется, и судится лучше», - цитирует Карасёва ТАСС.

После восемнадцати туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России располагается «Краснодар».