Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи сезона РПЛ

05 Января 2024 • 18:48 Комментировать

Российский судья Сергей Карасёв назвал наиболее запоминающиеся игры первой части сезона Российской премьер-лиги.

Давая комментарий, Карасёв выделил две игры – «Краснодар» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар». Арбитр объясняет свой выбор высокой посещаемостью. По словам Карасёва, заполняемость стадионов на этих матчах соответствовала еврокубковым матчам.

«То, что мы видели всегда на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, когда по 50 тысяч зрителей приходят на игру. При таком скоплении и играется, и судится лучше», - цитирует Карасёва ТАСС.

После восемнадцати туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России располагается «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Божович пожелал российскому футболу снятия санкций
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга» объяснил свои нашумевшие слова о проблемах новичка с законом 1
19:06 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко назвал «Зенит» «могильником российских игроков»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи сезона РПЛ
18:38 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о первой части сезона
18:15 · Россия. Премьер-лига
Карасёв рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА 2
18:04 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов уже в Санкт-Петербурге
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы
16:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет закрыть трансфер Ахметова до начала сбора
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» может заработать на трансфере Юри Алберто в Саудовскую Аравию 1
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев выбрал лучшего легионера РПЛ в 2023 году - он не из «Зенита»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев назвал разочарование года в РПЛ
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о возможном трансфере Ахметова: Не согласен, что «Зенит» пытается ослабить «Краснодар» 2
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев рассказал, как его впечатлил «Краснодар»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию о скором трансфере Ахметова 1
Все новости
Рекомендуем