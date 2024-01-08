Обладатель Кубка России в 2014 году в составе «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, где он праздновал Новый год.

«У каждого своё мнение и желание. Кто-то не любит холод и едет к теплу. Я тоже несколько раз отмечал Новый год за границей, в тёплых странах. Но это было раза два, наверное, поэтому не особо нам с женой это понравилось.

Мы такого мнения, что Новый год – семейный праздник, и последние семь лет мы отмечаем дома в Москве с нашей дружной семьёй. Всей такой большой толпой отмечаем в столице, где холодно, где снег, и моё мнение – Новый год семейный праздник, и его нужно отмечать дома в кругу семьи. Попробовал за границей, но мне не понравилось», — сказал Дьяков.