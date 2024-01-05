Арбитр Карасёв высказался о первой части сезона

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о прошедших восемнадцати турах чемпионата России.

По словам Карасёва, первая часть сезона прошла нормально. Арбитр отметил, что ВАР сейчас вмешивается в ситуации только при явных ошибках, что даёт больше динамики матчам. Также Карасёв указал на то, что российским судьям удаётся давать футболистам возможность вести на поле борьбу.

«В последние несколько лет от судей требовали давать бороться, я думаю, что сейчас нам это удаётся. Если говорить обо мне, то я очень рад, что мне доверяют большие матчи. А итоги будем подводить в самом конце чемпионата», - цитирует Карасёва ТАСС.

После восемнадцати туров РПЛ лидером является «Краснодар» (38 очков). Второе место у «Зенита» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Карасёв рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА