Карасёв рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв в начале сентября поучаствовал в судейском сборе УЕФА. Карасёв рассказал, как к нему относились коллеги из европейских стран.

«Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что ещё вызовут на сборы», - цитирует Карасёва ТАСС.

Напомним, что после наложения на российский футбол санкций Сергей Карасёв перестал получать назначения на международные матчи. Ранее же Карасёв регулярно работал на турнирах УЕФА. Можно отметить его работу на Суперкубке УЕФА в 2021 году, в котором встречались английский «Челси» и испанский «Вильярреал».