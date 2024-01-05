​Ахметов уже в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Зенита». Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на известного комментатора Геннадия Орлова, Ахметов уже находится в Санкт-Петербурге. 26-летний футболист готов пройти для «сине-бело-голубых» медицинское обследование.

В сезоне 2023/2024 Ахметов провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров. До «Краснодара» полузащитник поиграл за московский ЦСКА и казанский «Рубин».

Портал Transfermarkt оценивает Ильзата Ахметова в 3 миллиона евро.