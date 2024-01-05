Сперцян может перейти в топ-клуб Серии А летом

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пойти на повышение в летнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», интерес к 23-летнему футболисту продолжает проявлять «Ювентус».

По данным источника, «старая синьора» возобновит переговоры по Сперцяну ближе к лету. Туринцы уже контактировали с представителями игрока в декабре. В стане «Юве» высоко оценивают Сперцяна и считают его хорошим вариантом для усиления состава.

Отмечается, что в настоящий момент Эдуард Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар».

Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 18 миллионов евро.