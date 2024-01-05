Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы

05 Января 2024 • 16:44 Комментировать

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой всё ближе тому, чтобы стать игроком «Маккаби» из Хайфы. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», ссылаясь на Эли Швидлера из Израиля, Лесовой уже прошёл для израильского клуба медицинское обследование. В настоящий момент 25-летний футболист ищет себе жильё в престижном районе.

В Хайфе уверены в том, что последние детали зимнего трансфера Лесового за один миллион евро будут улажены в начале следующей недели.

В сезоне 2023/2024 Даниил Лесовой провёл за «Динамо» 13 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт один голевой пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Хайфа Даниил Лесовой трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 9
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы
16:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет закрыть трансфер Ахметова до начала сбора
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» может заработать на трансфере Юри Алберто в Саудовскую Аравию 1
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев выбрал лучшего легионера РПЛ в 2023 году - он не из «Зенита»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Корнеев назвал разочарование года в РПЛ
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о возможном трансфере Ахметова: Не согласен, что «Зенит» пытается ослабить «Краснодар» 1
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев рассказал, как его впечатлил «Краснодар»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию о скором трансфере Ахметова 1
14:16 · Россия. Премьер-лига
​«Вы так говорите, будто он 20 девушек положил»: В «Оренбурге» удивили ответом о проблемах новичка с законом
14:06 · Россия. Премьер-лига
​Сербский форвард отказал «Спартаку»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Горшков рассказал, какой результат станет для «Крыльев Советов» отличным
11:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Сумма, заплаченная «Зенитом» за Педро, завышена СМИ»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1 официально
10:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»
Все новости
Рекомендуем