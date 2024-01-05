​Лесовой прошёл обследование для «Маккаби» из Хайфы

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой всё ближе тому, чтобы стать игроком «Маккаби» из Хайфы. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», ссылаясь на Эли Швидлера из Израиля, Лесовой уже прошёл для израильского клуба медицинское обследование. В настоящий момент 25-летний футболист ищет себе жильё в престижном районе.

В Хайфе уверены в том, что последние детали зимнего трансфера Лесового за один миллион евро будут улажены в начале следующей недели.

В сезоне 2023/2024 Даниил Лесовой провёл за «Динамо» 13 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт один голевой пас.