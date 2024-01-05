Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной кампании «Зенита».

- Сейчас самым активным на трансферном рынке является «Зенит». Как думаете, почему? Неужели команда так нуждается в усилении?

- Видимо, Семак решил, что приобретения необходимы. С уходом Малкома и Кузяева было заметно, что команда долгое время не могла прийти в себя. А сейчас в клубе решили, что надо покупать новых игроков, чтобы опять быть той командой, которая становилась чемпионом за несколько туров до окончания первенства.

- А вы как считаете, проседают ли какие-то позиции у «Зенита»?

- Я в принципе против того, чтобы приглашать такое количество легионеров. Сейчас такое время, когда надо давать шанс играть своим ребятам. У «Зенита» хорошо работает академия. Почему не сделать ставку на своих игроков? Ну, станут они в очередной раз чемпионами, если накупят легионеров. Но сейчас нет Лиги чемпионов, зачем это делать, я не понимаю. Наигрывали бы своих ребят, пусть они и набивали бы шишки поначалу. Но ребята могли бы набираться опыта. А мы опять смотрим на легионеров. В чем смысл?

- Со своей молодежью в составе реально добиться результата, ведь питерцам нужно только золото?

- Всем нужно чемпионство, я понимаю, но еврокубков сейчас нет. Неужели нет желания подтянуть своих ребят? Ну, пару сезонов не стали бы чемпионами, зато больше своих воспитанников могло бы расти и прогрессировать.

- Стало известно, что Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит». Этот трансфер можно назвать усилением?

- Мне кажется, Ахметов в «Краснодаре» неплохо выглядел. Зачем ему менять команду? Понятно, что он не будет играть в «Зените». Мы наблюдали карьеру Бакаева в «Зените». И где он сейчас? А он, на мой взгляд, гораздо сильнее Ахметова.

- В чем смысл перехода, если и в «Краснодаре» он имеет шансы стать чемпионом?

- Вот и я о том же. У южан есть хорошая возможность завоевать золотые медали. И потом, в «Краснодаре» Ахметов играет, а если перейдет в «Зенит», будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать.

- Сегодня защитник Нино стал игроком «Зенита». Как к этому отнеслись?

- Эта фамилия мне ни о чем не говорит. Наверное, это проблемное место в команде, если смотреть на статистику пропущенных мячей.

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- Можно ли сказать, что такая трансферная активность - это реакция на лидерство «Краснодара», что питерцы обеспокоены?

- Раньше первый круг еще не закончился, а «Зенит» уже называли чемпионом. Так было спокойнее руководителям клуба. Сейчас другая ситуация. Посмотрим, что получится в итоге.

- Как считаете, большая скамейка в команде - это плюс или минус?

- Хорошо, когда есть восемнадцать качественных игроков, которые могут заменить друг друга. Каждый тренер мечтает о том, чтобы в команде были равноценные замены.

- Но некоторые футболисты не могут раскрыться, когда приходят в команду, в которой такая высокая конкуренция.

- Кого-то это подстегивает, а кому-то не дает раскрыться, давит. У всех по-разному бывает.

Елена Григорьевская