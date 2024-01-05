​«Зенит» хочет закрыть трансфер Ахметова до начала сбора

«Зенит» рассчитывает закрыть трансфер полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова до начала первого зимнего учебно-тренировочного сбора, то есть до 14 января. Об этом рассказывает «РИА Новости».

Ильзату Ахметову в последний день 2023 года исполнилось 26 лет. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «быков» 21 матч. На счету Ахметова пять результативных действий – три гола и два голевых паса.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» составит 1 миллион евро.

Добавим, что сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ (38 очков), а «Зенит» занимает второе место (36 очков).