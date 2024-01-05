Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной компании «Зенита».

- Сейчас самым активным на трансферном рынке является «Зенит». Как думаете, почему?

- Потому что в «Зените» прекрасно понимают, что команда сейчас не чемпион. У клуба есть проблемы, и Семак хочет укрепить какие-то позиции, потому что кто-то из игроков не вписался в команду. Некоторые ребята могут уйти из «Зенита». Но мы видим такую картину каждый год на протяжении четырех-пяти сезонов. Питерцы всегда первые на трансферном рынке.

- И все же может такая трансферная активность – это реакция на лидерство «Краснодара»?

- Это тоже влияет. Семак проанализировал 18 прошедших матчей, сделал выводы, у него есть доводы, а руководство всегда готово идти на расходы. Тем более, после продажи дорогих игроков, как Малком, клуб получил хорошие деньги. Почему бы сейчас кого-то не приобрести?

- В чем проблемы «Зенита»: в игроках, мотивации или, может, тренерский штаб засиделся?

- Семак все доказал, став пять раз чемпионом. Это дорогого стоит. Поэтому не думаю, что на тренерском мостике будут изменения. Семаку доверяют, и какие-то трансферы решаются непосредственно с ним. Это важно для тренера.

- Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит». Этот трансфер можно назвать усилением?

- То, что Ахметов показал в «Краснодаре» в этом сезоне, говорит о том, что он достиг хорошего уровня. Ильзат здорово играл, хотя и не выходил во всех матчах в стартовом составе. Но он переворачивал игру своим умением контролировать мяч, отсутствием боязни играть в футбол. А «Зенит» это любит. Он делает слабее конкурента и для себя берет усиление. Но мы помним ситуацию с Бакаевым, который переехал в Питер из «Спартака». Он был неплохим футболистом и мог помогать. Мы это видели. С Ахметовым тоже есть свои моменты.

- Ахметов - для вас это игрок лавки «Зенита»?

- Все покажут сборы. Семак всегда говорил, что дает шанс, а все зависит от футболистов. В каких-то моментах кто-то не соответствует команде. Кто-то, как Мостовой, добивался, но как он может играть в составе при Малкоме? Бразилец ушел, вроде бы Мостовой заиграл, а потом опять сел в запас. В целом конкуренция нужна, и тренер приглашает игроков и для конкуренции тоже.

- Сегодня защитник Нино стал игроком «Зенита». Это замена Ренану, который ушел в аренду в «Интернасьонал»?

- Да. Об этом писали. Другое дело, что «Зенит» сейчас по большей части нацелен на бразильский рынок. У питерцев есть агенты, которые работают на этом рынке. А для игроков важны условия. «Зенит» предлагает такие условия, какие не могут предложить хорошие европейские клубы.

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- Не считаете, что у питерцев перебор бразильцев? Пишут, что в «Зенит» переходит юный талант Педро из «Коринтианса», Артур из «Палмейраса», которого называют прямой заменой Малкому.

- «Зенит» берет игроков на длительное время, лет на пять, и практически не ошибается. Если кто-то и не подходит, его отдают в аренду, но за других ребят питерцы выручают большие деньги. Вспомните, когда в команду приехали Халк, Витсель. Многие сомневались. Но по факту это игроки хорошего уровня, которые сейчас выступают за сильные команды.

Елена Григорьевская