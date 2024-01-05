​«Зенит» может заработать на трансфере Юри Алберто в Саудовскую Аравию

Нападающий Юри Алберто может сменить «Коринтианс» на один из клубов Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, саудовский клуб планирует предложить за Алберто 23 миллиона евро.

Телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», в свою очередь, отмечает, что «Зенит» в таком случае сможет заработать 11,5 миллиона евро. Дело в том, что питерцам принадлежат 50% экономических прав на 22-летнего футболиста.

В своё время Юри Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.