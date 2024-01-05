​Корнеев выбрал лучшего легионера РПЛ в 2023 году - он не из «Зенита»

Известный в прошлом футболист Игорь Корнеев высказался о том, кто является лучшим легионером 2023 года в Российской премьер-лиге. Корнеев выделил представителя «Краснодара» - нападающего Джона Кордобу.

«Джон Кордоба провёл отличный год. Он один из лидеров «Краснодара» и один из сильнейших нападающих РПЛ. Для меня он лучший легионер РПЛ 2023 года», - цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Если брать нынешний сезон, то Джон Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Именно «Краснодар» сейчас занимает первое место в таблице чемпионата России.