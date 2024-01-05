​Корнеев назвал разочарование года в РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Игорь Корнеев назвал главное разочарование 2023 календарного года в Российской премьер-лиге.

«Для меня главным разочарованием РПЛ в 2023 году стал не какой-то конкретный игрок, а целая команда – «Сочи», - цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что после первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восемнадцати прошедших турах команда смогла раздобыть только 11 зачётных баллов.

Напомним, что недавно главным тренером «Сочи» стал Роберт Морено, который ранее работал со сборной Испании.