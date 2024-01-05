​Орлов – о возможном трансфере Ахметова: Не согласен, что «Зенит» пытается ослабить «Краснодар»

«Зенит» близок к трансферу полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара». Известный фанат питерского клуба Геннадий Орлов предположил, зачем «сине-бело-голубые» совершают такой трансфер.

«У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что в команде, которая ставит перед собой высокие задачи, на каждую позицию должно быть по несколько игроков. В этом смысле Ахметов станет дополнением средней линии, считает Орлов.

В то же время Орлов не согласен с мнением о том, что «Зенит» пытается ослабить конкурента в борьбе за чемпионство.

«Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Ивич в нём не сильно заинтересован? Так?» - вопрошает Орлов.

На текущий момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (38 очков), а «Зенит» - второе (36 очков).