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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аленичев рассказал, как его впечатлил «Краснодар»

05 Января 2024 • 15:13 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев высказался о «Краснодаре». Именно команда Владимира Ивича сейчас располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Я впечатлён их игрой и тем, как она поменялась. Если раньше «Краснодар» старался играть в яркий атакующий футбол, то сейчас они стали действовать более прагматично, думать о результате игры, а не о её красоте. В этом есть огромная заслуга главного тренера», - цитирует Аленичева ТАСС.

Аленичев добавил, что с таким подходом «Краснодар» стал претендентом на чемпионский титул, хоть игра команды и стала более скучной.

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Краснодар» смог набрать 38 очков. Второй «Зенита» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Аленичев
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