​В «Зените» отреагировали на информацию о скором трансфере Ахметова

Полузащитник Ильзат Ахметов в ближайшее время может пополнить состав «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Преждевременно говорить», - цитирует Медведева «РИА Новости».

С лета 2022 года Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар». Ранее полузащитник поиграл за ЦСКА и «Рубин».

В 21 матчах сезона 2023/2024 Ахметов записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ранее мы сообщали, что трансфер 26-летнего Ильзата Ахметова из «Краснодара» обойдётся «Зениту» в один миллион евро.