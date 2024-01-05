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​В «Зените» отреагировали на информацию о скором трансфере Ахметова

05 Января 2024 • 14:23 Комментировать (1)

Полузащитник Ильзат Ахметов в ближайшее время может пополнить состав «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Преждевременно говорить», - цитирует Медведева «РИА Новости».

С лета 2022 года Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар». Ранее полузащитник поиграл за ЦСКА и «Рубин».

В 21 матчах сезона 2023/2024 Ахметов записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ранее мы сообщали, что трансфер 26-летнего Ильзата Ахметова из «Краснодара» обойдётся «Зениту» в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ильзат Ахметов Александр Медведев трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
05 Января 2024 в 15:31
это будет очередной Бакаев... много шума из ничего!
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