​«Вы так говорите, будто он 20 девушек положил»: В «Оренбурге» удивили ответом о проблемах новичка с законом

Атакующий полузащитник Хорди Томпсон переходит в «Оренбург» из «Коло-Коло». Дмитрий Андреев, спортивный директор оренбургского клуба, дал комментарий насчёт того факта, что чилиец имеет проблемы с законом.

Ранее Томпсон находился под домашним арестом по подозрению в насилии девушки, неуважении к суду и попытке убийства. Затем футболисту назначили сумму залога и отпустили.

«Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» - цитирует Андреева Sport24.

Андреев отметил, что если бы у Томпсона не было проблем с девушкой, то «Оренбург» не смог бы позволить себе трансфер этого футболиста.

Стоит сказать, что слова Андреева о Томпсоне быстро стали обсуждаемыми в спортивных телеграм-каналах.