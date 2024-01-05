​Сербский форвард отказал «Спартаку»

Нападающий ИМТ Милош Лукович ответил отказом на предложение «Спартака». Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Источник отмечает, что сторона Луковича контактировала и с другим грандом Российской премьер-лиги – с «Зенитом» – но предложение из Санкт-Петербурга не устроило сербов.

Скорее всего, 18-летний Лукович будет выступать в европейском клубе. Вариантом для серба может стать французский «Страсбург».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Милоша Луковича в 5 миллионов евро. В 20 матчах нынешнего сезона форвард ИМТ забил 11 голов и отдал один результативный пас на партнёра.