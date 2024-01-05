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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков рассказал, какой результат станет для «Крыльев Советов» отличным

05 Января 2024 • 11:53 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о том, какой результат в нынешнем сезоне можно будет считать для самарской команды отличным.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Крылья Советов» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. По словам Горшкова, самарцы будут рады одержать победы во всех оставшихся 12 встречах. 

«Если 12 оставшихся матчей выиграем, то отлично будет! Насчёт места в тройке не знаю», – приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Свой ближайший матч в рамках чемпионата России самарцы проведут 2 марта против «Ростова», который сейчас отстаёт от «Крыльев Советов» на восемь баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Юрий Горшков

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