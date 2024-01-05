Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к 30-летнему нападающему «Краснодара» Джону Кордобе со стороны клубов из ОАЭ.

- Кордоба показывает достаточно хороший уровень футбола. Он очень значимый игрок для «Краснодара». Возможно, арабские клубы и предлагают ему контракты, но 12 миллионов евро за Кордобу – это смешные деньги. Он не Кассьерра и не какой-то там Промес. Кордоба – футболист, который может делать результат сам. Он постоянно забивает голы и ищет моменты, всё время двигается на поле.

Я считаю, из легионеров Кордоба самый сильный в России. Арабы приглашают к себе из Европы сильных футболистов, а у нас единичны такие приобретения. Вокруг Кассьерры в «Зените» приличные люди играют, а у того же Промеса три состава в «Спартаке», тем более он сам не выезжает за пределы России, иначе на него наденут наручники.

У «Краснодара» же обойма всего из 12-13 человек, а если с вратарём, то из 14. Все остальные игроки – пустые, особенно иностранцы. Наши молодые пацаны, слава богу, ещё могут где-то на 15-20 минут выйти на замену, но, например, что за футболист Кади? Если Кордоба доиграет сезон как он умеет, без каких-либо глупых выходок, и поможет «Краснодару» стать чемпионом, то внимание на него могут обратить и европейские клубы. Скорее из Англии и Испании – туда в основном латиноамериканцы едут.

В первой части нынешнего розыгрыша чемпионата России Джон Кордоба провёл за «Краснодар» 16 матчей, в которых забил 8 голов.

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