Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал желание «Краснодара» продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

- Я поддерживаю. А кого брать? Слуцкого, что ли? Его уже в Китай взяли, пусть там пашет. Ивича могут перехватить, он же показывает результаты. И ведёт себя нормально, не выделывается – в отличие от Юрана и Абаскаля. Тем более у Галицкого с самого начала есть пристрастие к сербам. Однозначно мнение, что от добра добра не ищут, – заключил Обедзинский.

Нынешний контракт Владимира Ивича с «Краснодаром» действует до 2025 года.

Селин: «Могут ли переманить Ивича? «Спартак» – великая команда, а «Краснодар» – молодой клуб»