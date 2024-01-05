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Обедзинский: «Ивич не выделывается, в отличие от Юрана и Абаскаля» эксклюзив

05 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал желание «Краснодара» продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

- Я поддерживаю. А кого брать? Слуцкого, что ли? Его уже в Китай взяли, пусть там пашет. Ивича могут перехватить, он же показывает результаты. И ведёт себя нормально, не выделывается – в отличие от Юрана и Абаскаля. Тем более у Галицкого с самого начала есть пристрастие к сербам. Однозначно мнение, что от добра добра не ищут, – заключил Обедзинский.

Нынешний контракт Владимира Ивича с «Краснодаром» действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич Владимир Обедзинский ещё теги
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