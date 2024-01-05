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​Ахметов обойдётся «Зениту» в миллион евро эксклюзив

05 Января 2024 • 04:14 Комментировать

Как мы уже сообщали, питерский «Зенит» сумел не только усилить свой состав, но и ослабить конкурента - полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов переберется в Питер. Как уточняют внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», это удовольствие обойдется гегемону российского футбола в миллион евро. Еще примерно столько же, с учетом всех возможных бонусов, будет зарабатывать Ахметов в своем новом клубе.

Напомним, что в нынешнем сезоне питерский клуб сражается за титул именно с «Краснодаром». Российский чемпионат возобновится в первый день марта, «Зенит» сыграет в этот день со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ильзат Ахметов ещё теги
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