Как мы уже сообщали, питерский «Зенит» сумел не только усилить свой состав, но и ослабить конкурента - полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов переберется в Питер. Как уточняют внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», это удовольствие обойдется гегемону российского футбола в миллион евро. Еще примерно столько же, с учетом всех возможных бонусов, будет зарабатывать Ахметов в своем новом клубе.

Напомним, что в нынешнем сезоне питерский клуб сражается за титул именно с «Краснодаром». Российский чемпионат возобновится в первый день марта, «Зенит» сыграет в этот день со «Спартаком».