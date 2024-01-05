Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансферную политику «Зенита» и работу академии петербургского клуба.

- Купили бразильцев Педро и Нино? Пока Семак является главным тренером «Зенита», там всегда будет делаться ставка на латиноамериканцев – преимущественно на бразильцев. Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. С легионерами тоже, видимо, он не особо умеет работать. Им дают сумасшедшие контракты, а они играют до определённого времени и в конце сезона, когда им всё уже надоедает, могут запросто специально получать карточки и раньше уезжать отсюда.

Академия у «Зенита» очень сильная. Но оттуда в последнее время в основной команде появился только Васильев – больше никого нет. Если «Зенит» и берёт молодых футболистов, то приглашает их из других клубов. Много ребят заканчивают академию «Зенита» и потом пропадают. Есть команда «Зенит-2», но у неё на сегодняшний день вряд ли есть цель куда-то выйти.

РФС зачем-то постановил, чтобы академии обязательно были у всех клубов РПЛ. Что-то я не думаю, что в Испании, Англии, Германии, Италии, Франции есть такое правило. Но там есть хорошие академии. Я вам скажу, мы даже с Грецией рядом по академиям не стоим. А академия «Аякса», я считаю, вообще вершина системы воспитания молодых футболистов.

Сколько игроков из неё выходит и продаётся в другие клубы – это супер. «Аякс» – очень богатый клуб, но и «Зенит же очень богатый, правда? А он пользуется только теми футболистами, которых он может купить. И покупает он их за большие деньги. Не за 15 же копеек, а обычно минимум за 10-15 миллионов евро.

Клуб «Зенит» имеет незаурядные возможности, чтобы его академия прекрасно функционировала, тренерами там работают в основном бывшие игроки, и они готовят хороших ребят. Во всех юношеских сборных страны начиная с U-15 и заканчивая U-19 половина футболистов – зенитовцы. Но они же потом не играют на серьёзном уровне, – отметил Стипиди.

Балахнину нравится Педро