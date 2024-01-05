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Селин: «Если Кордобе и уходить куда-то из «Краснодара», то точно не в Эмираты» эксклюзив

05 Января 2024 • 09:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе 30-летнего колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в один из клубов ОАЭ.

- Я думаю, в борьбе за чемпионство важно, чтобы Кордоба остался и помог команде. Игра с ним и игра без него немножко отличаются. Кордоба может и забить, и придержать, и укрыть корпусом, и отдать. Он реально лидер не только «Краснодара», но и всего нашего чемпионата. На мой взгляд, если Кордобе и уходить, то точно не в Эмираты. Мне кажется, он может себя проявить и в серьёзных европейских чемпионатах.

- В конце прошлого года «Краснодар» выиграл два матча в отсутствие дисквалифицированного Кордобы.

- Если возьмём игру с ЦСКА, то «Краснодар» забил в концовке не при явном преимуществе, просто вытерпел и дожал. Хорошо, что справились без Кордобы и нашли способ одержать победу. Чуть-чуть где-то удача была на стороне «Краснодара». Но я не думаю, что на длинной дистанции, которая предстоит весной, «Краснодар» легко справится без Кордобы.

В первой половине текущего сезона РПЛ Джон Кордоба провёл за «Краснодар» 16 матчей, в которых забил 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России ОАЭ РПЛ Джон Кордоба Алексей Селин ещё теги
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