«Зенит» подписал контракт с бразильским защитником «Флуминенсе» Нино, об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

«Сине-бело-голубые» приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом», - говорится в сообщении клуба.

26-летний футболист был капитаном бразильского клуба, за который он выступал на протяжении пяти последних лет.

На счету Нино одна игра за национальную сборную Бразилии. В ноябре он провел тайм в матче против сборной Аргентины в квалификации на чемпионат мира 2026 года.