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Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» слухи

04 Января 2024 • 23:34 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в январе сменит клубную прописку, об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат».

По данным источника, игрок пополнит ряды питерского» Зенита».

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает журналист Андрей Панков, команда с берегов Невы заплатит отступные.

В текущем сезоне Ахметов принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
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