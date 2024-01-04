Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в январе сменит клубную прописку, об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат».

По данным источника, игрок пополнит ряды питерского» Зенита».

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает журналист Андрей Панков, команда с берегов Невы заплатит отступные.

В текущем сезоне Ахметов принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла.