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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Черышев уже отыгранный футболист и никому не нужен в РПЛ» эксклюзив

04 Января 2024 • 23:15 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможность перехода 33-летнего российского полузащитника Дениса Черышева из итальянской «Венеции» в клуб из РПЛ.

- Черышев-старший, слава богу, трудоустроился в «Шиннике». А Черышев-младший уже отыгранный футболист. Раз он не может больше играть в нормальных испанских, итальянских клубах, то как здравый человек должен признать, что его футбольный век закончился. Я не думаю, что Денис Черышев пригодится сейчас какому-то клубу из РПЛ. В футболе есть достаточно других сфер, где можно найти себя. Черышев-младший играл раньше неплохо в испанских клубах, привлекался в сборную России. Но его время уже прошло.

Контракт Дениса Черышева с «Венецией» из Серии B рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Чемпионат России Венеция Серия В РПЛ Павел Стипиди ещё теги
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