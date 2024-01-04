​Спивак: «По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят»

Известный российский эксперт Александр Спивак поделился своим мнением о проблемах бразильца Ренана. Питерский «Зенит» принял решение отдать его в аренду в бразильский «Интернасьонал» сроком на год. Спивак считает, что это стало следствием сложностей, которые создает сам футболист во время игры, пытаясь сыграть изысканно, а не просто.

- По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят, однако Алип выполняет то, что должен делать центральный защитник – играет просто и надежно. Ренан играет где-то сложно, - цитирует слова Спивака Sportsdaily.ru.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта.