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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Спивак: «По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят»

04 Января 2024 • 21:52 Комментировать

Известный российский эксперт Александр Спивак поделился своим мнением о проблемах бразильца Ренана. Питерский «Зенит» принял решение отдать его в аренду в бразильский «Интернасьонал» сроком на год. Спивак считает, что это стало следствием сложностей, которые создает сам футболист во время игры, пытаясь сыграть изысканно, а не просто.

- По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят, однако Алип выполняет то, что должен делать центральный защитник – играет просто и надежно. Ренан играет где-то сложно, - цитирует слова Спивака Sportsdaily.ru.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Спивак Нуралы Алип Роберт Ренан ещё теги
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