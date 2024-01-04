​Романцев: «Спартак» - это всё, главная команда в моей жизни»

Экс-рулевой «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о московском клубе.

- Олег Иванович, что для вас «Спартак»? Это просто футбольный клуб, или это что-то большее?

- Я посмотрел на историю «Спартака», как она создавалась… Николай Петрович [Старостин] правильно сказал: спартаковцем надо родиться. Становиться спартаковцем можно, наверное, но, как он сказал, такого не видел.

У меня были варианты пойти и в армейскую, и в динамовскую структуру. Но почему-то так сложилось, что я пошёл в «Спартаке». Я благодарен за это Старостину, Бескову и, конечно, Всевышнему, который подтолкнул меня на этот шаг.

«Спартак» - это всё. Футбол у меня ассоциируется со «Спартаком», и для меня он останется до конца жизни главной командой, - сказал Романцев в программе «Звук», которая вышла на канале «красно-белых» в YouTube.

В четверг Олегу Романцеву исполнилось 70 лет.