«Зенит» оформил трансфер двух бразильцев, почти купил ещё одного и увёл защитника у ЦСКА: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Некогда отдыхать тем, кто занимается трансферными делами. Не успели мы встретить год 2024-й, отпраздновать, как посыпались новости с разных сторон. В России хедлайнером стал чемпион страны, устроивший максимальную активность. В Европе разгорелся новый виток романа о Килиане Мбаппе. «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» наконец перешёл к официальным новостям и «подрезал» ЦСКА

Первым официальным приобретением «Зенита» этой зимой стал 17-летний бразилец. Чемпион России воспользовался приоритетным правом выкупа воспитанника «Коринтианса» Педро. 12 января форвард присоединится к новой команде, пройдёт медицинские тесты, а совершеннолетие настигнет Педро лишь пятого февраля.

В прошлом году бразильский нападающий помог своей сборной (забил дважды) выиграть молодёжный чемпионат Южной Америки. За взрослую команду «Коринтианса» успел провести 21 матч и забить один гол. Бразильская диаспора «Зенита» множится с приходом Педро, но это ещё далеко не всё. Впереди трансферы ещё двух представителей этой страны.

«Флуминенсе» подтвердил, что Нино переходит в «Зенит». Защитник выступал за «Флу» с 2019 года и дослужился уже до статуса капитана команды. В 2023-м Нино вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес, а в ноябре – дебютировал за сборную Бразилии. И вот за такого игрока «Зенит» заплатил всего шесть миллионов евро. По крайней мере, такую сумму называют бразильские СМИ.

Третьим «зимним» бразильцем «Зенита» должен стать Артур. О трансфере 25-летнего вингера уже давно говорят, как о деле свершившемся. И действительно, клубы давно ударили по рукам, согласовав цену в 15 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Осталось лишь дождаться согласия футболиста, который пока решается на переезд в холодный климат и разлуку с семьёй. В прошлом сезоне 25-летний Артур провёл за «Палмейрас» 43 матча, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Заключительный виток трансферной активности «Зенита» бампером задел ЦСКА. Питерский клуб тоже предложил 1,8 миллионов евро за игрока сборной Туниса Алаа Грама. «Армейцы» давненько ведут защитника, торги с «Сфаксьеном» начинались цифрой в миллион евро, но теперь ценник сильно вырос. И российские инсайдеры уверяют, что «Зенит» готов перебить любое предложение ЦСКА по защитнику сборной Туниса. Также у Грама есть оффер из Франции, но всего-то на 1,1 миллиона евро. Тунисцы, естественно думают, как выжать побольше денег из сложившейся ситуации.

Есть и отъезд бразильцев из РПЛ

Пока «Зенит» наполняет Россию бразильцами, «Локо» - очищает. Педриньо, сверкнувший покером против «Химок», окончательно покидает РПЛ. Игрок подпишет годичный контракт с вылетевшим «Сантосом». Прошедший сезон 24-летний бразилец тоже провёл на родине, был арендован «Атлетико Минейро». Но лишь подпортил себе репутацию «нулевой» статистикой за 12 матчей и скандалом с домашним насилием.

Европейские чемпионаты

Килиан Мбаппе может отправиться в Англию

В январе 2024 года Килиан Мбаппе официально может вести переговоры с кем угодно, до завершения контракта с «ПСЖ» осталось меньше полугода. Актив, оценённый в 180 миллионов евро, теперь спокойно может уйти бесплатно. «Реал» объявился моментально, предложив летние условия: 130 миллионов подписного бонуса, огромная зарплата и сохранение всех имиджевых прав, что для Мадрида – нонсенс. Испанская пресса уверяет, что условия более меняться не будут, а в случае отказа «Реал» перестанет прорабатывать возможный трансфер Килиана.

Но тут немного изменился сюжет. К ультимативным условиям Мадрида добавился гость из Англии. Переход Килиана Мбаппе намерен осилить «Ливерпуль». Летом клубы Саудовской Аравии вновь выйдут с космическими (для 31-летнего игрока) предложениями по Мохамеду Салаху, а идеальной заменой египтянину в Ливерпуле видят как раз Килиана Мбаппе. Топ-клуб АПЛ намерен потягаться и с «ПСЖ», и с «Реалом», тем более, что возможности и амбиции позволяют.