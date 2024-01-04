​Камоцци пожелал российскому футболу снятия санкций

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», пожелал российскому футболу снятия санкций.

«Никто не сможет сказать, что в этом году Россию точно вернут в европейские соревнования. Но я очень надеюсь, что в 2024 году российские клубы наконец-то вернутся в еврокубки», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци добавил, что отстранение от международных соревнований плохо сказывается на уровне российских команд. Функционер хочет, чтобы это поскорее закончилось.

В настоящий момент Российский футбольный союз ведёт диалог с УЕФА о возможном снятии санкций. При этом пока сложно сказать, когда санкции могут быть сняты.