​Балахнину нравится Педро

Известный отечественный специалист Сергей Балахнин, в прошлом тренировавший «Ростов», положительно оценивает новобранца питерского «Зенита» - бразильского нападающего Педро. Он отметил то, что Педро привлекают для выступлений в сборной Бразилии, что, в глазах Балахнина, является безусловным «знаком качества» для футболиста.

- На мой взгляд, хороший футболист, который играет в сборной Бразилии и стоит 4-5 миллионов, не большая цена на самом деле, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что Педро обошелся питерскому клубу в семь миллионов евро. Российский чемпионат возобновится в первый день марта.