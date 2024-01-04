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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Балахнину нравится Педро

04 Января 2024 • 20:42 Комментировать

Известный отечественный специалист Сергей Балахнин, в прошлом тренировавший «Ростов», положительно оценивает новобранца питерского «Зенита» - бразильского нападающего Педро. Он отметил то, что Педро привлекают для выступлений в сборной Бразилии, что, в глазах Балахнина, является безусловным «знаком качества» для футболиста.

- На мой взгляд, хороший футболист, который играет в сборной Бразилии и стоит 4-5 миллионов, не большая цена на самом деле, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что Педро обошелся питерскому клубу в семь миллионов евро. Российский чемпионат возобновится в первый день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Балахнин Педро Энрике ещё теги
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