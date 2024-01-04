​Ловчев считает мерзкими действия УЕФА и ФИФА в отношении России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев сделал публикацию в своём телеграм-канале. В ней экс-спартаковец написал, что в 2023 году на международном уровне его разочаровали УЕФА и ФИФА. По словам Ловчева, эти футбольные организации не принимают решения самостоятельно.

«Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле – хитростью с недопуском. Мерзко это всё. Это показывает, что на футбол могут влиять политики», - написал Ловчев.

Напомним, что санкции в отношении Российского футбольного союза были введены в конце февраля 2022 года. С тех пор российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях.