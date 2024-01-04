​Балахнин: «Зениту» дешевле купить иностранца, чем искать хорошего российского игрока»

Отечественный специалист Сергей Балахнин высказался по поводу намерения питерского «Зенита» купить капитана бразильского «Флуминенсе» Нино, а также приобретение другого бразильца - нападающего Педро. По мнению Балахнина, это связано с тем, что питерскому клубу проще искать футболистов на стороне, чем зорко высматривать редкие таланты в российском футболе:

- Очевидно, что они не могут найти российского футболиста, это будет очень дорого, может и дороже, чем взять в Бразилии. Цену, которую написали в СМИ за Педро это маленькая цена, на которой «Зенит» может и заработать, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Российский чемпионат возобновится первого марта.